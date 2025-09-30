Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Hernán de la Garza Tamez, advirtió que Alejandro Ávila -padre de una menor en disputa de pareja ocurrida en Tampico y que involucra a una juez-, podría incurrir en delito al no acatar una orden judicial que restituye la custodia provisional a la madre, de nombre Gabriela Salazar Bujanos.

“Hasta el fin de semana no se había concretado la entrega. El padre no aparece, y se le sigue buscando para notificarle la medida”, señaló De la Garza Tamez.

La resolución fue emitida por una jueza familiar del Poder Judicial, en cumplimiento de una determinación de amparo, y establece que la custodia debe ser entregada a la madre.

Sin embargo, al intentar hacer efectivo el procedimiento, el padre presuntamente evadió la notificación, replicando la misma conducta que en su momento se atribuyó a la madre.

De la Garza también informó que la investigación contra la jueza del caso, Roxanna Ibarra Canul está por concluir.

La Visitaduría Judicial ha integrado diversos expedientes y está próxima a emitir una resolución que podría derivar en sanciones por parte del Tribunal de Disciplina Judicial.

A unas horas de que los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado rindan protesta -este martes a las 12:00 horas en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú, el magistrado presidente del STJE subrayó que la prioridad será implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entra en vigor en 2027.

“Implica capacitación, desarrollo de infraestructura y un cambio profundo en la forma de impartir justicia”, dijo De la Garza.

Aunque el 60% de los casos en Tamaulipas son de carácter familiar, no se prevé la creación de más salas, sino la transformación del sistema judicial hacia procesos más ágiles, orales e inmediatos.