Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia que operan en el estado de Guanajuato, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, junto con autoridades locales, detuvieron en Jalisco a dos personas, entre ellas a Gustavo “N”, líder de una célula delictiva responsable de ocasionar violencia en la zona del Bajío, lugar donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y una granada de gas.

Como parte de la estrategia integral para continuar disminuyendo los índices delictivos en el estado de Guanajuato y en una acción coordinada entre las instituciones de seguridad, se implementaron diferentes técnicas de investigación donde se identificó a un sujeto que lideraba una célula criminal responsable de actividades delictivas en diferentes municipios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Derivado de trabajos de gabinete y campo se ubicaron diferentes domicilios, así como las zonas de movilidad del sujeto investigado, con ello, los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

Con esto, se realizó un despliegue operativo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde y se ejecutó la orden de cateo, donde se detuvo a Gustavo “N” de 32 años y a una mujer de 30 años, se aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres, ocho cargadores, dosis de marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

De acuerdo con un comunicado oficial de la SSCP, bajo la responsabilidad de Omar García Harfuch, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia, muestra de ello es que, en Guanajuato, tras la detención de objetivos prioritarios, entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 % en los homicidios.