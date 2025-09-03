Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputación permanente del Congreso del Estado creó e instaló una comisión especial plural para dar seguimiento a las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas por presuntos actos de corrupción cometidos durante el pasado sexenio con el presupuesto de la dependencia, y con la participación de empresas propiedad de los hermanos Carmona Angulo.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, anunció este martes la creación de una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias por presunta corrupción en la Secretaría de Salud durante la administración anterior, encabezada por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca,

La comisión quedó integrada -en reunión de la Diputación Permanente- por nueve diputadas y diputados que representan a todas las fuerzas políticas del Congreso. Como presidente fue designado el legislador Elifa Gómez; como secretario, el diputado Isidro de Jesús Vargas Fernández; y como vocales, el diputado Víctor Manuel García Fuentes, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda, la diputada Lucero Deosdady Martínez López, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, el diputado Gerardo Peña Flores, el diputado Juan Carlos Zertuche y la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

«No vamos a permitir que este tipo de actos queden impunes. Le daremos seguimiento a este tema tan importante a través de esta comisión especial», subrayó Prieto Herrera.

Asimismo, durante la sesión se anunció que el próximo jueves 4 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, se llevará a cabo una sesión extraordinaria para votar, entre otros temas, el cambio de recinto legislativo, con el fin de realizar la toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado.

El evento está previsto para el 30 de septiembre y por su relevancia histórica y logística, se propone que se realice en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torres Cantú”, al no contar el recinto legislativo con la capacidad suficiente para albergar a las y los 147 jueces y magistrados que tomarán protesta, así como a sus familias, representantes de los tres poderes del Estado, invitados especiales y público en general.

«Será un acto trascendental, con personas honestas, trabajadoras y con mucha experiencia. La gente podrá estar segura de que estarán bien representados por el Poder Judicial», expresó el legislador.

Finalmente, las y los diputados de las diferentes fuerzas políticas que integran la Diputación Permanente guardaron un minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad por el lamentable suceso ocurrido en el municipio de Padilla, donde dos trabajadores de la Compa perdieron la vida a causa de una intoxicación.