Por Agencias

Ciudad de México.- El Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030 del gobierno de México establece la construcción de más de 3 mil kilómetros (km) de nuevas líneas de trenes para pasajeros, lo que impulsará el desarrollo regional y beneficiará a más de 49 millones de personas, informó la dependencia en un comunicado.

La intención del programa es impulsar un Sistema Ferroviario Mexicano y proyectos para el transporte masivo de pasajeros sostenibles, accesibles y eficientes, que garanticen la seguridad en el traslado de personas y mercancías, señaló el organismo.

En octubre de 2024, se publicó el decreto de reforma constitucional en materia de vías y transporte ferroviario. Con ello, se modificó el artículo 28 Constitucional, al declarar al transporte ferroviario de pasajeros como área prioritaria para el desarrollo nacional.

“En congruencia con el actual Proyecto de Nación, los programas de infraestructura ferroviaria continúan con la reactivación del servicio de trenes de pasajeros”, sostuvo la SICT.

Agregó que actualmente menos del 10 por ciento de la red ferroviaria se utiliza para el servicio de pasajeros y que estas nuevas rutas conectarán a la Ciudad de México con las ciudades de Pachuca en Hidalgo, Nuevo Laredo en Tamaulipas, y Nogales en Sonora.

A su vez, destacó otras obras de infraestructura emblemática como el Tren Maya, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren «El Insurgente».

“Con ello, se fortalecerá la conectividad de todo el país, al aumentar la cantidad de entidades federativas con acceso al servicio ferroviario de pasajeros y beneficiar a quienes viven en poblaciones aledañas a las nuevas líneas”, destacó la dependencia que encabeza Jesús Antonio Esteva Medina.

La SICT también se refirió a la construcción de la línea del Tren Maya a Progreso y a la implementación del transporte de carga en el Tren Maya.

Aclaró que si bien los proyectos son coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la SICT regulará y vigilará todo lo relacionado dentro de sus áreas de competencia.