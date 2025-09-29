Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- Tras la cancelación del sistema CBP ONE en enero de este año, el Instituto del Migrante en Tamaulipas (IMT) ha reforzado sus estrategias de comunicación para evitar que personas migrantes caigan en engaños, fraudes o falsas promesas sobre su situación legal.

De acuerdo con su director, Juan José Rodríguez Alvarado, la desinformación ha sido contenida gracias a la rápida interconexión entre comunidades migrantes en México y Estados Unidos, y a los esfuerzos institucionales por mantenerlos informados con datos reales y actualizados.

Rodríguez Alvarado aseguró que, contrario a lo que se temía, no se ha detectado una incidencia significativa de engaños por parte de intermediarios o redes de tráfico que prometen arreglos migratorios a cambio de dinero.

“Los migrantes ya no se dejan engañar. Lo vemos reflejado en los números. Llegamos a tener casi 30 mil personas en la frontera, hoy no tenemos ni 200”, afirmó.

Los migrantes que permanecen en los albergues de Tamaulipas son personas que quedaron varadas desde enero, tras la cancelación del CBP ONE. Muchos de ellos ya han comenzado procesos de integración: sus hijos están inscritos en escuelas locales y algunos adultos han encontrado empleo. El Instituto del Migrante, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ha iniciado programas de asimilación y capacitación para determinar quiénes podrían obtener el estatus de refugio en México.

Rodríguez Alvarado destacó que la difusión preventiva está funcionando. “La gente no está llegando a nuestra frontera porque la información correcta está circulando. Lo que tenemos ahora no son nuevos ingresos, sino personas que llevan más de medio año aquí, en proceso de adaptación”, explicó.