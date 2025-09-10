Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del PRI en Tamaulipas, Bruno Díaz, acusó a Morena y sus instituciones de aplicar una justicia selectiva, que persigue a figuras de oposición mientras protege a sus propios funcionarios; incluso ante señalamientos graves por corrupción y abandono institucional.

El dirigente priista se refirió al caso del ex gobernador del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vinculado a presuntos desfalcos por más de 10 mil millones de pesos, y señaló que, aunque debe investigarse a fondo, el proceso parece responder más a una narrativa política que a un compromiso real con la legalidad.

“Nosotros no defendemos a nadie. Que se investigue, que se presenten pruebas, y que quien tenga que responder lo haga. Pero lo que vemos es que Morena siempre encuentra cómo perseguir a los opositores, mientras guarda silencio ante los escándalos que involucran a sus propios alcaldes y funcionarios”, expresó Díaz.

Uno de los casos, señalado con insistencia por los victorenses, es el del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, quien ha sido objeto de múltiples observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Federación.

Entre ellas destacan:

– Un presunto desvío de más de 15.7 millones de pesos en programas sociales sin padrones ni criterios claros.

– El rechazo de cuentas públicas por irregularidades en ingresos y egresos durante los ejercicios 2021 y 2022.

– Contratos irregulares por casi 50 millones de pesos, todos observados por la ASF en 2023 por falta de documentación comprobatoria.

A estos señalamientos se suman cuestionamientos sobre el rápido crecimiento patrimonial del alcalde, así como denuncias ciudadanas por falta de transparencia en obras públicas.

Bruno Díaz también criticó el estado actual del sistema de salud en Tamaulipas, calificándolo como “de ocurrencias” que, tras tres años de administración de Vicente Joel Hernández Navarro aún no logra abastecer los centros de salud ni garantizar condiciones dignas para el personal médico.

“Los tamaulipecos no merecen improvisaciones. Hemos visitado municipios donde los centros de salud están cerrados, sin luz, sin especialistas, sin insumos. Y mientras tanto, el secretario de Salud apenas anda viendo cómo abastecerlos. Es increíble”, señaló.

El dirigente priista concluyó con un llamado a la ciudadanía para exigir justicia sin distinción partidista, y advirtió que Morena ha perdido credibilidad al intentar desaparecer el Instituto de Transparencia mientras oculta datos y clasifica obras como de seguridad nacional.