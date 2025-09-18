Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Cómo están? Se acabó el «Puente Patrio» con decenas de escuelas donde no hubo clases. Se trata de un «Puente Patrio» que evidenció, dejó en claro que no hay acuerdo entre en la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Sección 30 de Trabajadores de la Educación.

La autoridad educativa emitió un comunicado donde especificó claramente que el Martes 16 era día de asueto, de descanso, para festejar la Independencia de México. Pero ocurrió que un buen de instituciones educativas sí tuvieron clases el lunes y un buen de escuelas no tuvieron clases. Entre estas últimas anote usted a la Primaria «Felipe Pescador», anexa a la Antigua Estación del Ferrocarril, y la Secundaría 7 , ubicada en la colonia López Mateos, institución que se hizo objeto hace más de 10 años de la mirada nacional, por haber ocurrido ahí la agresión, la violencia contra un alumno que acabó muerto. Violentando en pleno salón de clases y ante la mirada de una profesora, que acabó por abandonar su plaza de profesora y huir de Cd. Victoria. Estaba ella emparentada con un alto funcionario del gobierno de Tamaulipas.

Tras esta muerte ocurrieron un par de cosas: la madre del jovencito muerto fue entrevistada en la Ciudad de México en el entonces exitosísimo programa de televisión de la conductora peruana Laura Bozzo. El segundo asunto es que se hizo viral el bullying, palabra que se incorporó al lenguaje mexicano en referencia a «la violencia repetida entre pares, en la que uno o más individuos hostigan y maltratan a otro».

TRES HELICOTEROS SOBREVUELAN CD. VICTORIA

En el marco de este 215 aniversario de la Independencia Mexicana el ciudadano gobernador Américo Villarreal Anaya presidió los festejos en Ciudad Victoria, dando el tradicional Grito de Independencia en la Plaza Juárez la noche del lunes 15 y presidiendo el Desfile del día siguiente.

Así el día 16, tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, surcaron muy cerca entre ellos, el cielo victorense. Volaron en círculos constantes sobre todo por el área central del municipio, por algo más de 40 minutos. Algo que, a nuestro entender, no tiene precedentes en Victoria capital.

EN TAMAULIPAS, LA MITAD DEL COMERCIO ES INFORMAL

Hasta un 50 por ciento de los comerciantes que operan en Tamaulipas lo hacen bajo el esquema de la informalidad, reveló la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de Gobierno del Estado de Tamaulipas, Mariana Álvarez Q.

«Seguimos teniendo un reto importante que es el tema de la formalidad. Estamos hablando de entre el 40 y 50 por ciento que hay de informalidad y entonces por eso se vuelve algo súper relevante el tener políticas públicas estratégicas para seguir minimizando eso», refirió.

Con todo aseguró que Tamaulipas es de los estados que tiene el menor porcentaje de informalidad.

EXITOSA SEMANA NACIONAL DE SALUD EN TAMAULIPAS

Les comparto que lográndose alcanzar la meta de cobertura poblacional de más de 700 mil personas beneficiadas, concluyó con éxito la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en Tamaulipas, en donde se realizaron más de mil actividades.

El secretario de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en esta jornada, que se llevó a cabo en todo el país del 6 al 13 de septiembre y bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, se superaron las metas establecidas al obtener más del 100 por ciento de la meta establecida. NOS VEMOS.

