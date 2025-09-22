Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las autoridades atendieron un reporte sobre una bolsa negra y una maleta localizadas en la calle Gasoducto Pemex, a la altura de la avenida Central, en la colonia Granjas Económicas de Reynosa.

La vocería de Seguridad Pública estatal informó que al arribar al sitio confirmaron que se trataba de posibles restos humanos.

Ante el hallazgo la Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.

Por último, la vocería indicó que se mantienen los recorridos de seguridad en la zona y se realizan las investigaciones correspondientes.