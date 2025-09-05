Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó en un breve texto que se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados esta tarde en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaron heridas, aunque no de gravedad.

Refirió que conforme las investigaciones lo permitan se dará mayor información sobre los hechos referidos.