Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, obtuvo del Juez vinculación a proceso en contra de Ricardo “E”, Benigno “E” y Alejandro “B”, detenidos con armas de fuego en Camargo, Chihuahua.

Derivado de una denuncia anónima recibida en la Fiscalía Federal de la entidad, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en su región Noroeste, aseguraron a los hoy imputados en las inmediaciones de la carretera Camargo-Jiménez, cuando circulaban a bordo de un vehículo, asegurándoles 30 armas cortas, 10 armas largas, 28 cargadores y 10 mil 529 cartuchos, así como diversos objetos del delito.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La autoridad judicial dictó prisión preventiva y fijó tres meses para la investigación complementaria.