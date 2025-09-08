Por Redacción

Nuevo Morelos, Tamaulipas.-Gracias al trabajo coordinado con la Policía Municipal de El Naranjo, San Luis Potosí, personal de la Guardia Estatal reunió nuevamente con su familia a un ciudadano reportado como no localizado.

De acuerdo con el ciudadano que realizó el reporte, su familiar fue visto por última vez entre los límites de ambas entidades, el pasado 5 de septiembre del año en curso, cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta.

Una vez localizado en la vecina entidad, personal de la Guardia Estatal brindó apoyo a él y su familia para retornar de forma segura a su domicilio en Tamaulipas.