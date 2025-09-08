Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en un inmueble ubicado en la Colonia Rancho Grande, de este municipio fronterizo.

Durante la ejecución del cateo se aseguró bolsa plástica transparente con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, un recipiente plástico con objetos metálicos conocidos como “ponchallantas”, una mochila color verde que contenía bolsas plásticas con hierba verde y seca, bolso color verde con bolsas de papel con hierba verde y seca y un teléfono celular color negro.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.