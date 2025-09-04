Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Registro Federal de Electores (RFE) continúa con su campaña anual permanente, manteniendo la atención ciudadana sin interrupciones durante el periodo vacacional. José de Jesús Arredondo Cortez, vocal ejecutivo de que dicho organismo informó asimismo que las vacaciones del personal se otorgaron de forma escalonada, garantizando la operación de los módulos en todo momento.

Hasta la fecha se han realizado 155 mil 166 trámites, entre los que destacan: 28 mil 783 altas al padrón electoral; 40 mil 817 cambios de domicilio; 39 mil 513 reposiciones de credencial; 32 mil 542 reincorporaciones; mil 569 correcciones de datos personales y 2 mil 121 correcciones de domicilio.

Arredondo señaló que esta campaña continuó activa hasta el 31 de agosto, pero que a partir del 1° de septiembre inició una etapa intensiva con el mismo número de módulos, pero reforzando aquellos con mayor demanda.

“La productividad que se tiene en los módulos así lo requiere”, puntualizó el vocal ejecutivo del RFE, al destacar el compromiso del personal para atender a la ciudadanía de manera eficiente y continua.