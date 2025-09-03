Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Desde la llegada de Américo Villarreal al Gobierno de Tamaulipas, somos entidad privilegiada en el trato y deferencias del gobierno federal. Nos ha ido bien, mucha inversión, y nos va a ir mejor por el éxito de sus gestiones.

Decíamos en colaboraciones anteriores que los “mejores” sexenios del último siglo han sido los de Norberto Treviño Zapata y Enrique Cárdenas González, que tenían entrada libre a Los Pinos. Hoy son las relaciones de con Palacio Nacional y la voluntad de trabajar.

El día que Cárdenas rindió protesta, el estadio Marte R. Gómez estaba lleno de maquinaria pesada, nueva, para pavimentar y repavimentar caminos a través de la constructora Obras de Tamaulipas.

En el primer informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta tierra mereció varias menciones por altas inversiones. Es imposible, en unos minutos, hablar de toda la obra del gobierno federal, pero es un resumen.

Incluyó los hospitales generales de Madero y Tampico, el proyecto carretero Golfo México bajo el esquema de inversión mixta, la tecnificación de los grandes distritos de riego del norte, que se llevarán una millonada de pesos en forma tripartita.

Américo en primera fila de los invitados, salutación y en expresar sus felicitaciones a la Presidenta (con mayúscula).

Mencionó el arranque del Acueducto Victoria II -como le llama el gobierno federal- y el Puente Internacional Nuevo Laredo. El tren Saltillo-Nuevo Laredo empezará este mismo septiembre.

Reynosa no ocupó atención, pero sí los municipios de Matamoros por inversiones que vienen para el Puerto del Norte, y Altamira como polo de desarrollo.

Américo debe estar muy satisfecho de sus gestiones y la relación de cooperación con el gobierno central. Hay respuesta, la hubo con López Obrador y la hay con Sheinbaum.

En los ecos de este primer informe, el martes el jefe del ISSSTE, Martí Batres refirió la construcción de la clínica de Díaz Ordaz.

Los retos y bravuconadas de Cabeza de Vaca, desde el Gobierno, quedaron para vergüenza de la historia. En lo personal, desde el lado gringo, sigue buscando camorra y mintiendo.

Desde la Alianza Federalista retó al Presidente AMLO. Cuando terminó lo retó a un debate asegurándole que “soy mejor que tú”.

Américo asistió al evento de instalación del nuevo Poder Judicial, y el martes seguía en la capital. Participó en la 51º sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la Jefa de Palacio, en la que se puso de manifiesto que Tamaulipas registra una disminución del 49.3 por ciento del delito de homicidio doloso.

Es el primer informe. A la doctora le quedan cinco más.

Al que no le fue muy bien es al ex Gober que les platiqué. Se puso “de pechito” ante la periodista y presentadora Mónica Garza, del programa Zona de Guerra que se trasmite en ADN 40.

Ella se define en redes como “en reconstrucción siempre, mamá, tamaulipeca, narradora de historias en ADN 40 y diario La Razón”.

Pensando que su partido o sus publicistas la tenía “arreglada”, se atrevió a pedir derecho de réplica a un foro en que participaron entre otros, la propia Garza y el diputado Arturo Ávila, de Morena. Se la dieron con gusto y se tiró a “matar” creyendo que estaba con Ciro Gómez Leyva y otros medios “a modo”.

Fanfarrón y queriendo agandallar los 14 minutos que le dieron se arrancó afirmando que Américo Villarreal no puede entrar a los Estados Unidos.

Esto motivó que hasta tres, cuatro veces Mónica lo interrumpiera para preguntarle ¿por qué dices que no puede cruzar a Estados Unidos?. Acabas de hacer una afirmación ¿por qué? ¿tienes cómo confirmar?.

Y el mentiroso respondió:

-No lo he visto.

-¿Es solo porque no lo has visto?

-No lo he visto ya en Estados Unidos.

Lo acorraló con otras preguntas:

-¿Tienes órdenes de aprehensión vigentes?, sí o no. ¿por qué no regresas a México?

-No les voy a dar gusto de ir a México para que me sigan fabricando delitos.

-¿Es la única razón por la que no puedes venir a México? O temes ser detenido ¿perseguido político de quién?

Y la estocada final de Mónica Garza González, que al final de la faena le dejó rabo, orejas y hasta quijada, cuando aquél respondió que no tiene elementos de acusación ni colabora con el gobierno de los Estados Unidos para denunciar delincuentes.

-Me dices o te vez como perseguido político, ¿has solicitado de manera formal refugio en los EU, o te has acercado? ¿estás dando información al Gobierno de los EU?.

-No Mónica, lo único que hago es dar entrevistas y abordar temas con amigos de lo que está sucediendo en nuestro país.

Abrió programa muy sácale punta, retando a Américo Villarreal a un debate “a domicilio” en los Estados Unidos, porque no quiere venir a México donde puede ser aprehendido.

Se fue con la cola entre las patas. Puro pájaro nalgón.