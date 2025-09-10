Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaqulipas (CODHET), Orlando Javier Rosado Barrera, reconoció que el sector educativo continúa siendo uno de los principales generadores de quejas por presuntas vulneraciones de derechos, especialmente en temas como cuotas escolares, tratos inadecuados y criterios arbitrarios en planteles públicos.

Tanto en el 2025, como en el 2024, la CODHET recibió tres quejas, respectivamente, por concepto de cuotas escolares. En este año las quejas fueron en contra de dos escuelas de Reynosa y un Jardín de Niños de Matamoros, lo que confirma que la problemática es recurrente, aunque no la más numerosa. Lo que predomina son inconformidades por tratos que los padres consideran inadecuados, así como conflictos por inscripciones, cartas de buena conducta y exigencias escolares que carecen de sustento legal.

“Hay criterios que parecen costumbre, pero no tienen base legal. Se aplican en muchas escuelas y generan discriminación o arbitrariedad”, explicó el Rosado Barrera.

El funcionario también destacó que, aunque es poco común, algunos adolescentes han acudido directamente a la comisión para denunciar la vulneración de sus derechos, lo cual calificó como un ejercicio valioso de ciudadanía.

En cuanto a recomendaciones emitidas por la CODHET, señaló que si bien el tema de cuotas no ha sido el eje principal, sí ha aparecido como parte del análisis en casos que derivaron en pronunciamientos, especialmente cuando se detectan prácticas discriminatorias o injustificadas.

Rosado Barrera también cuestionó la rigidez de ciertos elementos del sistema educativo, como el uso obligatorio de uniforme, el tipo de calzado o el corte de cabello, y llamó a reflexionar sobre el respeto a la libre personalidad de niñas, niños y adolescentes.

“Si no lo tienes bien regulado, ¿cómo vas a aplicar consecuencias a quien no lo cumpla? Hay que revisar qué tipo de ciudadano queremos formar desde la escuela”, concluyó.