Por Redacción

Ciudad de México, México.- Ante el pronóstico de lluvias intensas, condiciones de viento y oleaje elevado en el occidente y sur del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene vigilancia sobre la evolución de la tormenta tropical “Polo” y coordina acciones preventivas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 6:00 horas de hoy, la tormenta tropical “Polo” se localiza sobre el océano Pacífico, frente a las costas del occidente de México. Su amplia circulación favorece el ingreso de humedad hacia el territorio nacional, por lo que durante este día se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Estas condiciones pueden ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, derrumbes y caída de rocas en zonas de ladera.

Se prevé oleaje elevado en las costas del Pacífico Central y Sur, acompañado de viento fuerte, por lo que se recomienda a la población atender las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil y evitar acercarse a zonas de playa, rompeolas, escolleras y otros sitios expuestos cuando así se indique.

La ubicación y evolución de “Polo” se mantienen bajo vigilancia debido a que las condiciones del sistema pueden modificar la intensidad y distribución de las lluvias, vientos y oleaje.

También se prevén por efectos del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, con lluvias puntuales intensas en Nayarit.

Canales de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la onda tropical número 40 y la aproximación de la vaguada monzónica al Pacífico sur también favorecerán lluvias en regiones del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En Chiapas se pronostican lluvias puntuales intensas y en Tabasco lluvias muy fuertes.

Ante estas condiciones, la CNPC exhorta a la población a estar atenta a los avisos oficiales y tomar medidas preventivas. Durante las lluvias, se recomienda no transitar por zonas inundadas y evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos. Si el agua cubre un puente o camino, no cruzar y buscar una ruta alterna.

En caso de conducir bajo lluvia, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones en carreteras, caminos rurales, zonas serranas, vados y puentes. La baja visibilidad, el agua sobre la superficie y la presencia de lodo o rocas pueden dificultar el tránsito. Si se encuentra un tramo obstruido por agua, lodo o rocas, no intentar atravesarlo y seguir las indicaciones de las autoridades.

Las precipitaciones intensas pueden incrementar la inestabilidad de laderas, por lo que, en caso de habitar cerca de una zona con pendiente, se recomienda prestar atención a señales como la aparición de grietas en el terreno o en construcciones, caída de piedras, árboles inclinados, escurrimientos inusuales o ruidos provenientes de la ladera. Ante cualquier indicio de movimiento, alejarse de la zona y seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de que se determine una evacuación preventiva, realizar el traslado de inmediato y llevar únicamente lo indispensable.

Para reducir riesgos, se debe evitar que el agua de lluvia se acumule o se infiltre en las laderas. Mantener limpias las cunetas y canales de desagüe y revisar que no existan fugas o descargas de agua en viviendas ubicadas en pendientes.

También es importante alejarse de postes, cables de electricidad, árboles, anuncios y estructuras que pudieran desprenderse durante la lluvia o ante la presencia de viento fuerte.

La CNPC mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales, así como con las instituciones del Gobierno de México, para fortalecer las acciones de preparación y atención ante los posibles efectos de las lluvias. La población debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada.

La prevención es nuestra fuerza.