Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En trabajo coordinado de autoridades estatales y federales, fue recapturado un masculino que se encontraba bajo custodia en el Hospital General de Ciudad Victoria.

Aproximadamente a las 04:00 horas, personal del hospital reportó que el masculino, quien permanecía en custodia tras haber sufrido un accidente días atrás, ingresó al área de baños y ya no salió, por lo que se inició de inmediato su búsqueda.

Mediante el sistema de video vigilancia se observó a un masculino con características similares que salió del hospital y brincó la cerca.

De forma inmediata se activaron los protocolos y operativos institucionales, logrando su recaptura gracias a la coordinación y al uso de tecnologías de monitoreo.