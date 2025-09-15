Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya el gobernador Américo Villarreal Anaya lo confirmó: esta noche del Grito de Independencia, se tendrá la participación estelar del grupo musical Los Ángeles Azules , noticia que ha sido muy del agrado de sus miles de admiradores victorenses.

La cita es este lunes 15 en la Plaza Juárez. Ente los éxitos de esta agrupación destacan las canciones Nunca es suficiente, 17 años, y El liston de tu pelo. La cancón Nunca es sufiente destaca: «Nunca es suficiente para mí/Porque siempre quiero más de ti/Yo quisiera hacerte más feliz/Hoy mañana siempre hasta el fin».

PROTESTAN FRENTE A CASA DE GOBIERNO

La tarde de este domingo manifestantes cerraron la vialidad frente a la Casa de Gobierno. Fueron tres protestas. Una de ellas fue el reclamo de justicia para un joven motociclista que fue atropellado en la carretera Interejidal.

El gobernador Américo Villarreal dialogó con los manifestantes que la reclamaron justicia. E igual para dialogar con los manifestantes llegó al sitio el secretario general de gobierno Héctor Joel Villegas González. Como dato vale decir que un buen de menores de edad estaban en la protesta.

Además de la presencia del segundo de abordo que es Villegas Gonzalez vale anotar que el gobernador Amérco escuchó a los manifestantes.

BUSCA GOBTAM FORTALECER SECTOR GANADERO

Les comparto que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) y el Ayuntamiento de González, llevó a cabo el evento Mejoramiento Genético 2025, como parte del Programa de Apoyo al desarrollo ganadero.

Vale decir que el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el fortalecimiento del sector ganadero, subrayando la inversión de 19 millones de pesos destinada este año al programa de Mejoramiento Genético.

“El respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de acciones reafirma su visión de impulsar el desarrollo económico y productivo del sector rural, promoviendo una ganadería más competitiva y sustentable”, expresó Amaya García.

ALGUNAS ESCUELAS HARÁN «PUENTE», OTRAS SI TRABAJARAN ESTE DIA 15

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias este Lunes 15 y Martes 16, sucede, acontece que algunas escuelas no harán «puente», es decir el alumnado y los maestros están convocados para ir a clase. Ese es el caso del CBTIS 236 de Cd. Victoria, este Lunes 15 si tendrán clases, y el Martes 16 van a descansar.

Entre las escuelas que sí tendrán «puente», es decir que no tendrán clases ni eldía Lunes, ni el día Martes están la Primaria «Felipe Pescador», ubicada junto a la Estación del Tren. Y también tendrán «puente», es decir sin clases ni día 15 ni día 16 en la Escuela Secundaria 7 «Profr. Elezar Cervantes Gómez».

Es verdaderamente lamentable que no haya coordinación entre las autoridades de Educación de Gobierno del Estado y los dirigentes de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. NOS VEMOS.

