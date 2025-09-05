Por Agencias

Ciudad de México.- Tras el acuerdo en seguridad alcanzado entre México y Estados Unidos, la oposición sólo hizo un “ridiculazo”, ironizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de este jueves, la jefa del Ejecutivo no pudo evitar referirse a las acciones de algunos de sus adversarios que, dijo, deseaban que no le fuera bien en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Alito (Moreno, líder del PRI), ayer, en Washington, haciendo el ridículo, diciendo: ´Es que el gobierno de México está vinculado con los narcos’; y aquí el secretario Rubio felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay”.

Asimismo, agregó la mandataria, el panista Roberto Gil Zuarth, ofreció una entrevista a una cadena de televisión estadunidense –Fox News-, de línea conservadora- “diciendo quién sabe qué cosa… pura mentira”.

Y en contraparte, destacó, en México, en la visita de Rubio, se convino el programa de colaboración conjunta en materia de seguridad.

“Toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta, bla, bla… Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores, que no hubiera un entendimiento. Estaban así: ‘Que le vaya mal a la presidenta por favor -e ironizó con un gesto como de súplica a los santos-, que vengan a regañarla, a decirle, que la lista de los políticos que están vinculados’, ¿no? Así estaban, eso es lo que se dedican a decir los comentócratas ¿no?: ‘Tienen acorralada a la presidenta el gobierno de los Estados Unidos’.

Luego sale el secretario de Estado y dice: ‘La reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien’. Y ahora, ¿qué dicen (los opositores)? ‘No, no le fue tan bien a la presidenta eh’”.

Con esa posición, agregó Sheinbaum Pardo, los opositores sólo muestran que buscan «que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos, a través de la mentira, la calumnia; pero ayer se les cayó el teatrito. ¿No les parece ridículo? ¡El ridiculazo que hizo!”. (Por Emir Olivares y Alma E. Muñoz/La Jornada).