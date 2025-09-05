Por Agencias

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó que en Michoacán, dos elementos de la institución que encabeza fueron privados de la libertad por integrantes de un grupo delictivo, pero la rápida intervención de integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional permitieron que fueran rescatados con vida, y asimismo liberaron a una víctima de secuestro, y detuvieron a tres presuntos delincuentes.

A través de su cuenta de X, García Harfuch emitió el siguiente mensaje: «El día de hoy en Álvaro Obregón, Michoacán, dos compañeros de @SSPCMexico fueron privados de la libertad mientras realizaban labores de investigación.

«Gracias al despliegue inmediato de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales, ambos fueron rescatados con vida y se encuentran a salvo.

«Al continuar con las operaciones en la zona se detuvo a tres personas y se liberó a otra víctima que permanecía privada de la libertad».

El funcionario agradeció el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y de las autoridades michoacanas.

Además, hizo un reconocimiento a sus compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país. (Gustavo Castillo/La Jornada).