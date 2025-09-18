Por Agencias

Pensilvania.- Tres policías murieron y dos resultaron heridos este miércoles en un tiroteo en el condado de York, en el estado estadunidense de Pensilvania, donde el autor de los disparos también falleció abatido por la policía.

Los dos agentes heridos se encuentran en estado crítico, si bien fueron estabilizados en el hospital, indicó el jefe de la policial estatal de Pensilvania, Christopher Paris, en declaraciones recogidas por la CBS. El centro sanitario, por el momento, está acordonado tras haber implementado “protocolos de seguridad reforzados en sus instalaciones”.

Asimismo, la policía indicó que, aunque su personal continúa investigando el incidente y se considera un escenario activo, no aprecia ya ningún peligro para la comunidad local que reside en el municipio de Codorus, en el sur del condado de York.

Los policías estaban trabajando en una investigación por violencia doméstica cuando el atacante les disparó.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, lamentó «un día absolutamente trágico y conmovedor para el condado de York y para toda Pensilvania».

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó a través de su cuenta en la red social X del despliegue de agentes de la policía Federal (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en el lugar de los hechos. “La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable”, afirmó.

De igual manera el Departamento de Seguridad Nacional está dando seguimiento a la situación y trabajando con otras agencias. “Oramos por las víctimas y sus familias. Esta violencia debe cesar”, declaró la secretaria Kristi Noem. (Europa Press y Afp).