Por Agencias

Ciudad de México.- Hernán ‘N’, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, fue vinculado a proceso este martes durante la audiencia inicial de imputación en su contra.

Durante la diligencia, realizada de manera remota desde los juzgados de Villahermosa, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para solicitar su vinculación a proceso.

El ex funcionario, que formó parte del gobierno de Adán Augusto López, es señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el ámbito local, enfrenta imputaciones por extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa. De ser hallado culpable, el Código Penal de Tabasco contempla una pena de hasta 158 años de prisión.

Hernán ‘N’, conocido también como “El Abuelo” o “Comandante H”, fue aprehendido el 12 de septiembre en una residencia del barrio cerrado Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, Paraguay.

Luego de permanecer casi cinco días bajo custodia de las autoridades del país sudamericano, fue expulsado y entregado a autoridades mexicanas. (La Jornada).