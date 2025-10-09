Por Redacción

Villagrán, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente vehicular con personas lesionadas sobre la Carretera Federal 85, a la altura del kilómetro 107, cerca de Los Magueyes.

Al arribar al punto observaron un vehículo tipo van marca Hyundai.

En el lugar se localizaron seis personas lesionadas que viajaban a bordo de la unidad, por lo que se solicitó el apoyo de Protección Civil, la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana para su atención médica y el traslado correspondiente.