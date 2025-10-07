Por Redacción

Tula, Tamaulipas.- La circulación sobre la Carretera Federal 101 se encuentra parcialmente suspendida en el carril de sur a norte derivado de un accidente vehicular registrado a la altura del kilómetro 62.

El percance se registró cerca del ejido Ojo de Agua, en el municipio de Tula, cuando una camioneta que transportaba una traila con material de construcción perdió el control y terminó obstruyendo la vialidad.

En el lugar fue atendida una persona con lesiones.