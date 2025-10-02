Por Agencias

Ciudad de México.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, indicó que denunciará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que ésta señalara en su conferencia matutina de hoy que sus propiedades habrían sido adquiridas mediante lavado de dinero y supuestos actos de corrupción.

En su cuenta de X, Alito publicó un largo mensaje en el cual adelantó que su denuncia se interpondrá “en México y a nivel internacional”, porque “en un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”.

De acuerdo con el senador priísta, “jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”.

En ese tono, señaló que “lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, Morena, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo ‘que no hay pruebas’”.

Luego de enfilar sus críticas también al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, consideró que los señalamientos de la mandataria significan “una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder.

Por todo ello, reiteró que “vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”.

En la conferencia matutina de este miércoles, al referirse a Moreno Cárdenas, Sheinbaum indicó: “Entiendo que cambiaron la ley, ellos, en Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción y que por eso viene ese esquema”.

De igual forma, señaló que ya se está preparando una reforma a la Ley de Extinción de Dominio para incluir casos de corrupción o lavado de dinero, la cual está a cargo de la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. (La Jornada).