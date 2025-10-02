Por Agencias

Ciudad de México.- Roberto Moreno Herrera, ex titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en la ponencia del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, tras denunciar que fue víctima de difamación en medios y redes sociales, donde se le señaló de enfrentar investigaciones por presuntos actos de corrupción, por lo que advirtió que emprenderá acciones legales.

La renuncia de Moreno Herrara al cargo de secretario de Seguimientos de Comités, de la Unidad de Administración, se presenta a menos de un mes de la instalación de la nueva integración de la SCJN.

De acuerdo con funcionarios del Alto Tribunal, la dimisión fue entregada el 29 de septiembre y aceptada por Aguilar Ortiz, con efectos a partir del 1 de octubre. En su carta dirigida al presidente de la SCJN, Moreno Herrera explicó que su decisión responde a la necesidad de emprender acciones legales para defender su honor y evitar que la situación afecte la imagen del Poder Judicial.

“El pasado viernes 26 de septiembre del presente año se publicaron diversas noticias en medios electrónicos y redes sociales que dañaron mi integridad, honor y credibilidad como servidor público”, expuso en el escrito.

El también ex funcionario anticorrupción aseguró que no enfrenta sanciones ni procedimientos en su contra:

“Manifiesto que, durante mi encargo dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y a la fecha, no se ha hecho de mi conocimiento por las autoridades facultadas de sanción alguna por hechos de corrupción o faltas administrativas, ni tampoco en estos meses he recibido notificación alguna para solventar algún requerimiento legal”.

Moreno Herrera recordó que su salida del SNA en febrero de este año fue aceptada “por unanimidad y sin señalamiento alguno de algún hecho de corrupción o falta administrativa grave”. Agregó que cumplió con la entrega–recepción de manera formal, sin observaciones posteriores.

En el mismo documento acusó un “acoso mediático que ha resultado en afectaciones no solo en lo moral, sino también en lo familiar. Igualmente, se ha dañado mi derecho a ejercer un trabajo digno y socialmente útil».

Finalmente, comunicó su separación de la Corte:

“Consecuentemente, quiero comunicarle que he decidido presentar mi renuncia con efectos a partir del primero de octubre del presente año a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ello a fin de solventar y emprender acciones legales al respecto, y que esta acción no menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”.

Moreno agradeció al ministro Aguilar Ortiz por las atenciones durante su gestión y se comprometió a respaldar “este gran reto que es presidir una nueva visión de la SCJN”. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).