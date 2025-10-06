Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este domingo vistiendo elegante «cuera» tamaulipeca el gobernador Américo Villarreal, de la mano de la Dra. María Santiago de Villarreal presenció en el Zócalo de la Ciudad de México el evento multitudinario en que paisanos de toda la nación se congregaron para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer año de gobierno.

«Ánimo, vamos bien y nos va a ir mejor con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum», señaló el Dr. Américo. Ya tendremos tiempo esta semana de analizar el mensaje de la presidenta de la nación.

AVA TOMA ACCIONES CONTRA EXTORSION

«Se están emprendiendo acciones para para tener un Tamaulipas más seguro, tal como lo ha dispuesto el gobernador Américo Villarreal, señaló este fin de semana en la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, el maestro Alfredo Almora García, director de Atención a Víctimas de Secuestro y Extorsión de la secretaría estatal de Seguridad, presentó la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno federal.

Ante el gobernador Américo, quien presidió la referida reunión de seguridad, en las instalaciones del C-3 de esta capital, el funcionario Alfredo Almora dijo que dicha estrategia federal se basa en cinco ejes: creación de Unidades Antiextorsión locales, detenciones mediante investigación e inteligencia, capacitación de operadores de la línea telefónica 089 en manejo de crisis, aplicación de protocolos de atención a víctimas y campañas nacionales de prevención.

En esta reunión el Dr. Américo exhortó a los integrantes de la mesa a reforzar las acciones encaminadas a reducir los delitos, en especial la extorsión, dado que lesiona la economía de los ciudadanos, así como a comercios y pequeñas empresas.

Que bien que haya acciones contra la extorsión. Les comparto que gente del entorno de quien esto escribe ha recibido llamadas telefónicas desde números locales—el 834– externando que tienen a un familiar secuestrado, escuchándose en el teléfono gritos de angustia y sollozos. ¿Es lo mejor no contestar números desconocidos? Bien, por estas acciones del gobierno estatal.

NUEVO JEFE EN LA GUARDIA TAMAULIPAS

En el arranque de este mes, con ceremonia de toma de protesta, tenemos que el secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos A. Pancardo Escudero dio la bienvenida al maestro Enrique Dena Salgado como subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal.

Expresó el titular de Seguridad Pública: «El cargo que hoy asume demanda visión, estratégica, capacidad de coordinación y sensibilidad social. Se trata de un desafío que implica garantizar la tranquilidad ciudadana, fortalecer la confianza en nuestras instituciones y trabajar día con día por un entorno de paz y justicia».

Y añadió Pancardo Escudero: «Su incorporación representa un hecho de gran relevancia para nuestra institución y para la sociedad tamaulipeca, ya que se trata de un profesional con amplia experiencia, trayectoria reconocida y un profundo compromiso de servicio».

HAY 70 DENUNCIAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DE CABEZA DE VACA

Pues ahí tienen que la Secretaría estatal de alud de Tamaulipas presentó ya 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y diversos exfuncionarios de su administración, por adjudicación ilícita de contratos lo que ocasionó eso que se llama «quebranto al erario» por un monto de más de 343 millones de pesos, ligados a las empresas de los hermanos Carmona.

«Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, precisó el director jurídico de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, abogado Iván Saldaña Magaña.

Entre los principales señalados están el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca; su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner, así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.

“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”, explicó el abogado Saldaña Magaña.

Saldaña Magaña explicó que el modus operandi consistió en que dichas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales. Esperemos que ya pronto la Fiscalía proceda en consecuencia con acciones penales o bien que manifieste que son acusaciones que carecen de validez. A tres años de haber terminado estos exfuncionarios cabecistas su «servicio público» en Tamaulipas, la pregunta de esta columna es…¿mínimo serán llamados a declarar por las autoridades ministeriales.

