Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal de Disciplina Judicial sancionó con una suspensión temporal a la jueza Roxana Ibarra Canul por presuntas irregularidades en una resolución en agravio de los derechos de una menor de edad, durante un juicio en el cuarto juzgado familiar de la ciudad de Altamira.

La menor fue sustraída por su padre sin el consentimiento de su madre, no obstante que un juzgado federal había restituido la patria potestad a la progenitora, por lo que este jueves Gabriela Salazar Bujanos recuperó a su hija que su ex pareja sentimental Alejandro Ávila Limas le había arrebatado.

Ante ello este jueves -en el centro de convivencia familiar asistida-, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF aplicó protocolos y después de revisar el estado de salud de la menor restituyó la patria potestad a Ibarra Canul, aunque según las partes en conflicto continuará su curso legal.

De acuerdo con el órgano del Supremo Tribunal de Justicia del Estado “la suspensión concedida no implica la responsabilidad de la conducta de la juzgadora y el procedimiento administrativo se desarrollará conforme los establece el debido proceso”.

Durante el mes de septiembre un juzgado federal ordenó reintegrar la custodia y/o patria potestad de manera definitiva a Gabriela Salazar y aplicar un protocolo libre de violencia en presencia de las autoridades judiciales que custodian los derechos de los niños.

El STJE indicó que hay un compromiso con los derechos de los niños y los adolescentes como principio rector de la actuación de los juzgadores o quienes conozcan temas relacionados con los menores de edad y que por ello en el nuevo sistema judicial estatal se ha establecido cero tolerancia ante conductas que atentan contra la ética judicial.