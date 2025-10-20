Por Redacción

Pachuca de Soto, Hidalgo. – La fiscalía general de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Hidalgo cumplimentó una orden de cateo, otorgada por la jueza de Distrito especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por el delito de comercialización ilícita de hidrocarburo.

El Ministerio Público Federal (MPF), en compañía de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden judicial en una gasera ubicada en la localidad de Chicavasco, perteneciente al municipio de Actopan, en el estado de Hidalgo, donde aseguraron dos tanques tipo cisterna, numerario y aproximadamente seis mil litros de gas L.P.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, al correo electrónico [email protected], o al número 771 71 7 52 00 ext. 27 52 47, 27 52 50 ó 27 52 06; asimismo, en las instalaciones de la Fiscalía Federal en el estado de Hidalgo, ubicadas en la carretera México-Pachuca, km. 84.5, colonia Sector Primario, Ciudad Pachuca de Soto C.P. 42080.