Por Redacción

La Universidad Autónoma de Tamaulipas pondrá en marcha el Programa de Bachillerato Virtual UAT, dirigido a personas mayores de 18 años, y que, por alguna razón, no cursaron el nivel medio superior.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que la prepa virtual de la UAT dará inicio en el mes de enero 2026, toda vez que ya está abierto el registro de aspirantes para ingresar a este programa educativo.

En entrevista, dio a conocer que, al momento, hay más de mil personas interesadas en participar en esta modalidad, y que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 2 de noviembre.

Comentó que esta modalidad cumple con el objetivo de ampliar la cobertura de este nivel educativo, respondiendo a las políticas estatales y federales que marcan la igualdad de oportunidades para toda la juventud mexicana.

Refirió que, mediante la tecnología, más personas podrán estudiar la preparatoria, sobre todo, aquellas que viven en zonas de difícil acceso, siendo esta nueva opción una alternativa accesible para avanzar en su preparación académica.

Subrayó que el bachillerato en línea está abierto a estudiantes de Tamaulipas, pero también lo pueden cursar de cualquier parte del país, mediante un modelo educativo que comprende un plan R-AP-01-34-01 Ver. 2 ACT. 19/07/2024

de estudios de dos años, y que, al finalizar, podrán tener su certificado de preparatoria con validez oficial y, con ello, la oportunidad de cursar alguna carrera en la UAT.

El curso propedéutico se impartirá del 3 al 28 de noviembre y las inscripciones serán del 1 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026. Para mayores informes, ingresar al sitio https://bachilleratovirtual.uat.edu.mx/, donde se pueden registrar y conocer requisitos, fechas, y todo lo relacionado con el programa.