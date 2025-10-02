Por Agencias

Campeche, Campeche.- El dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alito posee a través de prestanombres al menos 34 propiedades en esta capital, tres de las cuales le serán expropiadas para la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, dio a conocer la gobernadora Layda Sansores San Román.

Ayer, en su programa Martes del Jaguar, la mandataria campechana detalló que los predios del fraccionamiento “Miramar” -uno de los cuales está a nombre de la mamá del dirigente del PRI, Yolanda Cárdenas Montero y dos son presuntamente de “su arquitecto”, Juan José Salazar- son áreas que Moreno Cárdenas denominaba “de amenidades”; cuentan con canchas, una de ellas de golf, jardín para fiestas y caminos internos que comunican de una a otra “amenidad”.

Incluso, detalló Sansores, “están ya bardeados juntos los predios de la mamá con las del arquitecto… ya parece si no son prestanombres. ¿A quién quieren engañar?”

La gobernadora negó que se trate de un despojo. “Es un acto de justicia” que se apega, dijo, a la recién aprobada Ley de Expropiación “que cumple con todos los requisitos de dar garantías. Antes te podían expropiar tu casa sin avisarte, te pagaban lo que querían y sin derecho a nada, te enterabas después de que te lo habían expropiado, ahora te van a dar 45 días de audiencia, porque tiene que haber una serie de desahogo, tiene un proceso”.

Sansores San Román sostuvo que la obra debe iniciar a más tardar en mes y medio. “En esta expropiación los amparos no van a entrar, porque siempre con amparos y amparos, pero ahora si no se vale, puedes tú negociar el precio, pero ya cuando se decide que es utilidad pública esto avanza porque avanza”.

“Ya presentamos el proyecto, cumplimos con todo lo que se requiere y vamos a tener universidad muy digna para los campechanos, va a ser bellísima la Universidad, y ya todo está listo para empezar. Yo creo que un mes y medio nos tardaremos y vamos adelante”. (Lorenzo Chim/La Jornada).