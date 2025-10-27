Por Redacción

Padilla, Tamaulipas.- La rápida actuación y los conocimientos en primeros auxilios del personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) permitieron brindar atención médica a una persona lesionada tras sufrir un accidente sobre la carretera Ciudad Victoria-El Barretal, a la altura del kilómetro 18, en el área conocida como Laborcitas.

Durante un recorrido de vigilancia, los elementos detectaron una camioneta Mazda Tribute que había salido del camino, con tres personas a bordo, una de ellas menor de edad.

Al valorar la situación, el personal brindó primeros auxilios a uno de los adultos lesionados, aplicando una venda israelí de seis pulgadas para controlar una hemorragia y estabilizar a la persona mientras se solicitaba apoyo médico.

De inmediato, se informó al C5 para la coordinación con los servicios de emergencia, quienes acudieron al punto para continuar con la atención y traslado de los afectados.