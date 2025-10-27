Por Redacción

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal detuvo a una persona del sexo masculino señalado por su presunta participación en varios robos a tiendas de conveniencia en el municipio de Madero.

Al realizar la verificación en la Plataforma México, se confirmó que el detenido, quien es originario de Altamira, cuenta con un mandamiento judicial vigente por robo a comercio, fechado el 28 de agosto de 2025.

El sujeto estaría relacionado con diversos robos a tiendas Oxxo en la zona sur del estado.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) para las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.