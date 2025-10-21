Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de acciones coordinadas entre la Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), a través de la Operación Frontera Norte se detuvo en Reynosa a un integrante de una célula delictiva.

De acuerdo con el último reporte presentado por las fuerzas de seguridad nacionales y estatales, además de la detención de un masculino se aseguraron dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.

Asimismo, se aseguró un vehículo con reporte de robo.

El ciudadano y los artefactos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).