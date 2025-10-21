Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas- Que ahora sí estará por Tamaulipas la jerarca de Morena, Luisa María Alcalde, en gira que se trae para formar los Comités Seccionales como arma casi infalible para ganar la elección de 2027.

¿Qué se espera de su presencia? No viene a engarrotar a los acelerados si no a decirles que esperen los tiempos. Deben levantar la mano con cordura, respeto a la Ley y sin meterle billetes a precampañas.

Para aquellos incrédulos, ratificará que sigue vigente el acuerdo de adelantar la Ley antinepotismo y no reelección por alcaldías y diputaciones locales y federales, en 2027.

Como partido mayoritario, no aceptarán imposición de candidatos familiares de quienes hoy detentan el poder, una inmoralidad política que el sistema venía arrastrando desde hace años.

En Tamaulipas son dos mil 107 seccionales coordinados por 213 “mentores”, encargados de asesorar y organizar el trabajo territorial del movimiento. No dejan a la deriva la estructura como para que las oposiciones siembren sus “caballos de troya”.

Después del PRI, es el primer partido que aterriza la organización a nivel seccional que tantas victorias dio a los tricolores.

Alcalde viene a afinar la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, o sea palomear o negar la participación de “chapulines” de otros partidos. Las experiencias le han sido amargas.

Se recuerda así el registro en 2021 de un Ismael “Rocket” Valdez por la alcaldía de la capital, que luego desistió cuando le publicaron “cuentas pendientes” por paternidad en el lado americano.

Otro dolor de cabeza para los guindas ha sido Francisco Chavira, sedicente doctor registrado en internas para diferentes cargos sin alcanzar objetivos, pero sí mucho ruido tras asestar puñaladas al movimiento lopezobradorista.

Morena dejará de ser “pila de agua bendita” en que todos querían meter mano. En 2021 se registraron más de 600 aspirantes a las alcaldías y diputaciones, y medio centenar por la gubernatura en 2022.

Tema aparte, desde la General de Gobierno se ha dado una sacudida a la lista de fedatarios cuyos fíat antes se heredaban y repartían como barajitas.

Este mismo lunes el POE publicó la cancelación de cinco permisos por motivo de fallecimiento de los titulares. Se convocará para cubrir las vacantes.

La Ley del Notariado establece que la función termina y da lugar a la cancelación del Fíat por muerte del titular. Hay fallecimientos desde 2023.

Es de mencionar que el licenciado Gerardo Ramón Morín Cavazos, de Reynosa, venía ejerciendo desde 1974, y Eduardo José Vela Ruiz, Tampico, desde 1980.

Como marca la Ley, los fíats se someterán a convocatoria pública. Ya no serán el pago de “compensaciones” o “retiro” de ex funcionarios.

En noviembre del 2022, llegada de Américo Villarreal, se cancelaron 28 notarías tras descubrir anomalías en el proceso de asignación. La mayor parte se entregaron a choferes y ayudantes de exfuncionarios, que no ejercían. Se dio parte a la Fiscalía Anticorrupción y hay expedientes abiertos contra gente que sirvió en la General de Gobierno con Cabeza de Vaca.

La primera cancelación fue para Alfredo Treviño Salinas, al quedar demostrado que la patente le llegó como canonjía por la intervención de la diputada panista Myrna Flores y otros amigos.

Cancelaciones con vistas a la Fiscalía fueron las de Arturo Corona Álvarez, Luis Eduardo Lara Enríquez y Arturo Medina Fregoso, beneficiados por recomendación de compadres y amigos.

En el primer semestre de 2025 se cancelaron cinco fíats por muerte de los titulares. Ya no se heredarán como si fueran un objeto patrimonial.

Hay temas pendientes. Por ejemplo, Pedro Francisco Pérez Vázquez, junior del cacique cetemista neolaredense Pedro Pérez Ibarra, recibió fíat en 1975, que jamás ejerció por incorporarse al Poder Judicial. Renunció en 2024.

Decenas de notarías que se “rentan” a adscritos y traspasan a hijos y nietos, lo que tampoco es moral tratándose de instrumentos públicos.

En el gobierno panista, febrero de 2017, dos fedatarios fueron encarcelados por supuesto fraude en la operación de compra venta de bienes inmuebles, el victorense Joaquín Arnulfo “R” y Héctor Alvaro “D”, de Tampico.

Dos buenas nuevas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Que a partir de enero comenzarán los cursos del programa de Bachillerato Virtual dirigido a mayores de 18 años que por alguna circunstancia no terminaron su media superior.

El Rector Dámaso Anaya Alvarado dio o conocer que el registro de aspirantes seguirá vigente hasta el dos de noviembre.

La otra es la designación Armando Arce Serna como presidente del Club Correcaminos, de cuya actuación se esperan resultados positivos para el equipo.

El Rector le dio la bienvenida y dijo que sin duda el equipo se fortalecerá para contar con un equipo competitivo en el fútbol profesional.