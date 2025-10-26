Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el Primer Foro y Festival Universitario “Voces, Derechos y Comunidad”, en el marco del Encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), celebrado en el Campus Tampico.

El foro reunió a autoridades universitarias, académicos y representantes de organismos internacionales de México, Brasil y España, en un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo sobre la paz, los derechos humanos y la convivencia universitaria.

Durante los días del 22 al 24 de octubre, el evento integró un amplio programa de mesas de diálogo, conferencias magistrales, talleres y actividades culturales centrado en promover la cultura de paz, la mediación, la equidad de género, la inclusión y la convivencia comunitaria.

Los asistentes compartieron experiencias y conocimientos en torno a los desafíos actuales de las defensorías universitarias, así como estrategias para fortalecer entornos educativos más respetuosos, justos y empáticos.

A lo largo de las jornadas se abordaron temas como la protección de los derechos universitarios, los mecanismos de atención y acompañamiento en conflictos estudiantiles, la construcción de comunidades incluyentes y la prevención de la violencia desde la educación superior.

Los talleres prácticos promovieron la participación del estudiantado y del personal académico en la generación de propuestas que fortalezcan la vida universitaria y fomenten la corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos.

La apertura de actividades estuvo a cargo de la secretaria general de la UAT, María Concepción Placencia Valadez, en representación del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien dio el mensaje inaugural y la bienvenida a ponentes y asistentes, acompañada del titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT, José de Jesús Guzmán Morales.

En este marco, se destacó el compromiso de la casa de estudios con la formación de una comunidad universitaria sustentada en los valores del respeto, la justicia y la empatía, fomentando, a la vez, espacios para escuchar diversas voces, reconocer las diferencias y construir soluciones colectivas ante los retos que enfrentan las instituciones de educación superior.

Entre las personalidades estuvieron el presidente de la REDDU, Diego García Ricci, y la secretaria ejecutiva, Guadalupe Barrena Nájera; la oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Zoe Janina Pauli; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, María Taide Garza Guerra; así como la exdefensora de la Universidad de Río de Janeiro, Cristina Ayoub Riche.