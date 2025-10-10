Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una persona falleció en un choque múltiple ocurrido en el municipio de González, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Federal 81. En el accidente, que además dejó 13 lesionados, participaron un autobús escolar, un tractocamión y una camioneta pick-up.

El percance ocurrió la tarde de este jueves en el tramo González-Zaragoza.

De acuerdo con fuentes no oficiales, el siniestro se debió a falta de visibilidad derivada de las lluvias copiosas que se registraron esta madrugada en 29 de los 43 municipios tamaulipecos.

Al momento de obtener la información la autoridad no había precisado las causas del accidente y únicamente recomendó a los habitantes buscar rutas alternas.

El martes pasado cinco jornaleros fallecieron en ese mismo tramo carretero, al ser confundidos con delincuentes por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Martín Sánchez Treviño/La Jornada).