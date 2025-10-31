Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un colectivo activistas de Victoria lanzó un exhorto directo al alcalde Eduardo Gattás para que cumpla con las obligaciones de transparencia que marca la ley. La petición, firmada por el ciudadano Oscar Armando Balay Molina, exige que el Ayuntamiento publique en su sitio web la información mínima obligatoria, sin necesidad de que la ciudadanía tenga que solicitarla.

Durante sesión reciente, la regidora Adriana Béjar, integrante de Morena y crítica del alcalde Gattás, dio lectura al oficio y pidió una respuesta correctiva bajo el principio de máxima publicidad.

“Se trata de información que la ciudadanía debe poder conocer, incluso sin tener que solicitarla”, expresó Béjar.

Lo que sorprende no es solo el contenido del exhorto, sino quién lo presenta: una regidora de Morena que no sigue línea, mientras los regidores de oposición, especialmente del PAN, guardan silencio. Antes criticaban, ahora callan.

Esta exigencia se suma a la de este medio, que ha documentado de forma constante la violación sistemática a las leyes de transparencia por parte del gobierno de Eduardo Gattás, quien ni se preocupa ni se ocupa de transparentar el uso de los recursos públicos. La falta de información básica, los enlaces rotos y las respuestas evasivas en la Plataforma Nacional de Transparencia son prueba de una administración que simula cumplir, pero no rinde cuentas.

La intervención de la regiora Béjar no solo revela fallas en el cumplimiento legal, sino también una inversión de roles políticos: es desde Morena donde se exige transparencia, mientras la presunta oposición parece haber olvidado su papel fiscalizador.

Ahora queda esperar que responde Lalo Gattás, quien en su falso informe dijo que su jefe es el pueblo pero es justamente ese pueblo quien le está pidiendo transparencia y rendición de cuentas.