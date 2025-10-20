Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras los hechos ocurridos en el CETIS 78 de Altamira, donde un grupo de estudiantes agredió físicamente a un directivo, el nuevo director del plantel, Humberto Salvador Meléndez Porras, indicó que la situación fue controlada y se trabaja en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales para evitar que se repita.

“Fue un conflicto interno que se salió de las manos, pero pronto recuperamos la paz y la concordia. La grandeza del CETIS 78 va más allá de este episodio”, indicó.

Meléndez Porras confirmó que dos docentes fueron separados del cargo, entre ellos el entonces director, y algunos alumnos fueron suspendidos, aunque aclaró que no se contempla la expulsión.

“En nuestras instituciones luchamos para no expulsar alumnos. La palabra expulsión está tachada. Estamos trabajando con la Procuraduría de la Defensa del Menor para evaluar cada caso y garantizar que los jóvenes reciban atención integral”, explicó.

El directivo también desmintió que existiera una denuncia formal por acoso sexual contra el ex director agredido, como se había difundido en redes sociales.

“Para todo hay un protocolo. Nada puede ser verbal. Si no hay denuncia formal, no podemos proceder. Existe la presunción de inocencia”, subrayó.

Meléndez reconoció que el conflicto evidenció una desatención en la prevención y se requiere mayor involucramiento de los padres de familia.

“El 80 por ciento de los valores se beben en casa. Necesitamos que los padres sean nuestros principales aliados. Ya estamos dialogando con ellos y con el municipio, que nos ha apoyado con psicólogos y acompañamiento”, dijo.

Finalmente, el director llamó a fortalecer los canales de atención emocional en los planteles, al reconocer que no cuentan con personal suficiente para atender este tipo de crisis.