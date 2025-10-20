Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras el secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva asegura que “es seguro salir de noche en ciudad Victoria”, los datos del INEGI cuentan otra historia. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 61.2 por ciento de los habitantes de Victoria considera inseguro salir de noche, y el 43.7 por ciento ha modificado sus rutinas por temor a ser víctima de un delito.

La encuesta, publicada en septiembre, revela que los delitos más frecuentes en Tamaulipas son el fraude, el robo en calle o transporte público y la extorsión. Además, el 93.2 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que genera una cifra oculta que impide dimensionar el verdadero alcance de la violencia.

Curiosamente, cuando el INEGI favorece al ayuntamiento local, sus funcionarios sí lo citan. En su reciente informe, el alcalde Eduardo Gattás presumió que Victoria había avanzado 15 puntos en percepción de seguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), y que la ciudad se ubicaba por encima del 60 por ciento en confianza ciudadana. Pero cuando el mismo INEGI revela que más de la mitad de los habitantes tienen miedo de salir de noche, esa cifra desaparece del discurso oficial.

A esta percepción se suman las voces del comercio local. Paulino Cortés, dirigente del comercio informal, y Federico González, representante de la Canaco, han señalado que en las zonas periféricas de Victoria se siguen registrando robos y asaltos, afectando tanto a negocios como a clientes.

“La percepción no se maquilla con declaraciones. Se transforma con resultados, con justicia, con calles que no den miedo”.