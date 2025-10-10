Por Agencias

Lima, Perú.- El Congreso de Perú dio luz verde la noche de este jueves al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.

La mayoría parlamentaria aprobó las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la «permanente incapacidad moral» de ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022, durante la sesión transmitida por el canal del poder legislativo.

El Congreso peruano citó para esta noche, a las 23:30 horas, a la presidenta de facto para debatir su juicio político, luego que por amplia mayoría se aprobaron cuatro propuestas que buscan destituir a la mandataria, una de las líderes menos populares del mundo, en un nuevo capítulo de turbulencia política en el país.

Tres propuestas, presentadas horas antes por varios bloques de legisladores, obtuvieron 113 votos a favor y una hasta 115 a favor. Se necesitaban al menos 52 votos para avanzar el proceso.

El próximo paso del Congreso es debatir las mociones de vacancia, en la que se alegan que la mandataria tiene una «permanente incapacidad moral» para gobernar el país, que ha tenido hasta seis presidentes desde el 2018 debido a destituciones o renuncias de sus líderes.

En caso de ser destituida con al menos 87 votos, según la Constitución, la presidencia de Perú debe ser asumida por el actual líder del Congreso, José Jeri, a falta de un vicepresidente en el país.

Anteriores propuestas de vacancia habían sido rechazadas debido al apoyo de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Ahora la vacancia es apoyada por influyentes partidos como Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, del también ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima.

Ambos líderes políticos de derecha son considerados posibles candidatos y lideran las encuestas para los comicios de 2026. (Afp, Reuters y La Jornada).