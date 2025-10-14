Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal de Morena, hoy del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Braña Mojica se pronunció por la creación de un fondo especial para atender desastres naturales, ante la desaparición del Fonden durante el sexenio anterior.

El legislador reconoció que, aunque hay atención institucional en las zonas afectadas, no es suficiente y urge establecer un mecanismo formal de respaldo.

“Es la realidad: se necesita un fondo para este tipo de desastres. Ahorita lo estamos viviendo. Hay atención, pero también coperachas. Eso no es suficiente”, dijo.

Braña adelantó que esta semana se reunirán legisladores de distintas regiones para impulsar la reactivación del Fonden o la creación de una figura alternativa que garantice apoyo inmediato en situaciones de emergencia.

MORDIENDO LA MANO QUE LE DIO LA OPORTUNIDAD DE GANAR UNA DIPUTACIÓN

Como secretario de la Comisión de Ganadería, Braña también informó que el proyecto de presupuesto federal contempla un aumento cercano al 300 por ciento para el sector ganadero, aunque advirtió que aún falta asegurar que esos recursos no se desvíen a otros rubros antes de su aprobación el 15 de noviembre.

“Estamos alzando la voz dentro de la comisión. Presenté un punto de acuerdo para proteger a nuestros ganaderos tamaulipecos, sobre todo por el tema del gusano barrenador”, indicó.

El diputado explicó que el presupuesto no contempla directamente recursos para combatir el gusano barrenador, pero se busca redirigir parte del monto hacia Senasica, para reforzar la vigilancia sanitaria en retenes, el barrido y la revisión del ganado, indicó el autonombrado sobrino del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No ha aparecido ningún caso en Tamaulipas, pero hay que proteger al ganado y a los productores. El trabajo de la Secretaría de Desarrollo Rural ha sido bueno, pero necesitamos reforzar desde el presupuesto”, concluyó.