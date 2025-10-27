Por Agencias

Quito, Ecuador.- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, publicó este domingo sobre la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

Reimberg, a través de sus redes sociales, calificó al narcotraficante como un “objetivo de alto valor”. Simón Agapo M., alias, El Tunco, presuntamente vinculado a actividades ilícitas de estupefacientes, fue capturado por “Policías Nacional en Rocafuerte y trasladado inmediatamente a la Roca”, informó el funcionario.

De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, el país vive una crisis de violencia sin precedentes, marcada por el poder creciente de redes delictivas que operan ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios criminales. (La Jornada).