Por Agencias

Ciudad de México.- Un hombre murió luego de ser sometido por personal de seguridad del Estadio Olímpico Universitario, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió la noche del sábado en la zona de estacionamientos, donde el sujeto, aparentemente en estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente a los guardias que realizaban labores de desalojo.

Tras ser controlado, sufrió un desvanecimiento durante su traslado y, pese a la intervención de paramédicos, perdió la vida.

En un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de México informó que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades

Cuatro personas, presuntamente involucradas en el aseguramiento del hombre, ya son investigadas por el Ministerio Público, que recaba las pruebas para esclarecer los hechos. (Nallely Ramírez Bautista/La Jornada).