Por Agencias

Washington.- La Casa Blanca anunció que probablemente despida al menos a 10 mil empleados federales durante el cierre del gobierno de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump intensifica la presión sobre los demócratas.

Sin embargo, la jueza federal Susan Illston prohibió temporalmente al gobierno despedir a trabajadores durante el cierre de operaciones gubernamentales, asegurando que los recortes parecían tener motivos políticos y se estaban llevando a cabo sin mucha reflexión.

Illston, en San Francisco, presionó en repetidas ocasiones a la asistente del fiscal federal para que explicara la justificación del gobierno para los más de 4 mil cien avisos de despido que comenzaron a emitirse desde el viernes, a pesar de que los empleados suspendidos no tienen acceso a sus correos electrónicos de trabajo y no hay especialistas en recursos humanos que les brinden asistencia con los siguientes pasos.

El cierre gubernamental entró en su tercera semana, con el Congreso estancado en un enfrentamiento sobre el presupuesto y con Trump cumpliendo sus amenazas de recortar la plantilla como respuesta.

“Creo que probablemente acabaremos superando los 10 mil (despidos)”, dijo el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, en una entrevista. “Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia”.

Documentos judiciales presentados por el Departamento de Justicia revelaron que el viernes fueron despedidos más de cuatro mil empleados. Los departamentos más afectados fueron Tesoro, Salud, Educación y Vivienda.

Trump ya había advertido que la continua negativa de los demócratas a apoyar una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para prorrogar el presupuesto actual hasta finales de noviembre resultaría en despidos masivos.

Vought agregó que quiere cerrar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en los próximos dos o tres meses. Trump prorrogará su prohibición de contratar a nuevos trabajadores federales, con algunas excepciones, según una orden ejecutiva publicada este miércoles por la Casa Blanca. La prohibición expira el 15 de octubre.

La jueza federal Susan Illston concedió una orden de restricción temporal que bloquea los recortes, señalando que creía que la evidencia finalmente demostraría que los recortes eran ilegales y un exceso a su autoridad.

“Prácticamente se trata de disparar contra la mayoría de estos programas, y esto tiene un costo humano”, afirmó. “Es un costo humano que no se puede tolerar”.

La orden de Illston se produce en momentos en que el cierre, que comenzó el 1 de octubre, entra a su tercera semana.

En un documento judicial, el gobierno anunció que planea despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias.

En un caso relacionado, Illston le había prohibido al gobierno llevar a cabo gran parte de sus planes para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal. Pero la Corte Suprema dijo que la Casa Blanca podría continuar con el despido de empleados mientras se resuelve la demanda.

Los sindicatos dicen que los avisos de despido son un intento ilegal de presión política y represalia y se basan en la premisa falsa de que una interrupción temporal de fondos elimina la autorización del Congreso para los programas de las agencias. (Ap, Afp, Reuters y La Jornada).