Por Agencias

Ciudad de México.- El Senado de la República acordó extinguir el fideicomiso creado hace 31 años para la construcción y equipamiento de su sede de Reforma e Insurgentes y devolverá los más de mil millones de pesos que contiene a la Tesorería de la Federación.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ratificó ante el pleno un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que encabeza Adán Augusto López Hernández, quien precisó que la entrega de los fondos de ese Fideicomiso 1705 se hará en dos etapas, mañana 800 millones y en enero del 2026 el remanente, de poco más de 250 millones de pesos.

En entrevista, el también coordinador de Morena, expuso que prescindir de esos recursos no va a repercutir en las finanzas del Senado el próximo año, ya que seguirán con la política de austeridad, por lo que esos mil 50 millones de pesos podrá el gobierno federal destinarlo a urgencias, entre ellas para apoyar a las comunidades de los estados impactados recientemente por las lluvias. “De algo ha de servir en lugar de que esté ahí inactivo ese dinero”.

Insistió en que aunque la ley permite al Senado integrar a su presupuesto de este año los recursos, “nosotros tomamos la decisión de adelantar la disposición de los bienes y el día de mañana se hará entrega de un primer cheque a la Tesorería de la Federación”.

Hizo notar que ese Fideicomiso fue creado en 1994, para comprar los terrenos donde se ubicaría la nueva sede, se utilizó luego para la construcción del edificio ubicado en Paseo de la Reforma, para su equipamiento y hubo una última modificación, para adquirir equipos de cómputo. Sin embargo, dijo, se cumplió ya el objetivo para el que fue creado.

El coordinador López Hernández recordó que en la administración pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la eliminación de todos los fideicomisos. En esa ocasión, se dejó a salvo el fideicomiso que se mantenía con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras). “Nosotros consideramos que ya se cumplieron los fines para los que fue creado y por eso hacemos la entrega en términos de ley a la Tesorería de la Federación.

Por su parte, la senadora Castillo Juárez precisó que Banobras depositó ayer los recursos en Senado y mañana se enviarán a la Tesorería de la Federación. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).