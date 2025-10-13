Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria.- Más vale prevenir que lamentar: La 4TT necesita terminar de urgencia el nuevo penal de esta capital, para alojar a la bola de pillos que se encaminan a saldar pecados con su libertad.

Don Pedro Cepeda, titular de Obras Públicas, ya no debe darle vueltas. El proyecto fue abandonado hace 15 años y se necesita.

Según el Fiscalía Anticorrupción, Eduardo Govea Orozco, hay por lo menos 460 ex servidores públicos vinculados o relacionados con más de 200 expedientes abiertos en los últimos tres años, que tienen que ver con denuncias de corrupción de los panistas. Poco a poco, graneadito, van cayendo.

La última vinculada a proceso, gabinete cabecista, es Doña María de Lourdes “A”, ex jefa de finanzas, reynosense para variar, una de las vacas sagradas del cabecismo a quien Raúl Ramírez Castañeda, otrora Fiscal Anticorrupción, había protegido con mucha como la niña de sus ojos.

Y cómo no, hoy se sabe que la mujerona fue cómplice de pagos que indebidamente se hicieron a un despacho contable que daba servicio a la Fiscalía, y donde Don Raúl tenía conflicto de intereses por su despacho privado de abogacía, en Nuevo León.

Por añadidura, la iñora pagó una “liquidación” de 422 mil varos cuando Raúl dejó Inteligencia Financiera para darse de alta en la Fiscalía, lo que también riñe con la Ley. Es una larga cola que con seguridad vino a preocupar a la ex secretaria, quien tendrá que ir a firmar al Juzgado y prohibido salir de México.

Por tres años el nombre de Lourdes fue tabú, intocable hasta en las benditas redes sociales pese a que manejó la caja de las galletas azules. Pareciera que había brincado el arroyo de lodo sin manchar su plumaje.

Van cinco apóstoles azules enjuiciados… y contando. Encabeza la ristra Rómulo “G”, el único encarcelado. Se confió. Creyó que era intocable.

El otro que se resiste a “tirar cana” en un penal es Mario “G”, ex de Educación, a quien por cierto un juez condenó a pasar 19 años a la sombra… Sin estar detenido.

Otros vinculados son Elda Aurora, ex Contralora; Jesús Alberto “S”, de Administración y Gilberto “E”, Desarrollo Urbano, quien tiene dos años con un pie en el penal.

Van seis y faltan. No tardan en vincular a Doña Gloria “M”, ex jefa de Salud que vive tranquilamente en Coahuila, donde cobra en el sistema de Salud.

A tiempo dejaron el barco panista Lydia Madero García y Gonzalo Alemán Migliolo, que arrancaron el sexenio en Salud y Desarrollo Rural. Estarían en problemas por colaborar con un gobierno que vino a saquear los dineros públicos en lugar de trabajar por la comunidad.

De Fernando” C”, ex jefe del ITACE, ni nos ocupamos, es un perra flaca que él solo se lo buscó. No era del equipo pero se trepó al barco azul por ambicioso.

No es de Reynosa ni fue secretario, pero el tiradero que dejó amerita espacio en un reclusorio. Ya lo vincularon a proceso.

El colofón ¿será posible que vayan a apechugar culpas sin embarrar a su ex jefe?. El vive muy tranquilo en el lado gringo asistiendo a eventos deportivos, ganaderos y sociales, según sus publicaciones en redes, disfrutando de los millones que acumuló a su paso por el gobierno.

Al respetable no se le puede olvidar que falta el pez más grande y gordo, y deben ir por él.

Mientras tanto en la 4TT, el Gobernador Américo Villarreal en coordinación con el DIF, acordó instalar tres centros de acopio de víveres y artículos de aseo personal en Altamira, Tampico y Madero, para apoyar a familias afectadas por lluvias e inundaciones en el vecino Veracruz.

“Es momento de tender la mano y mostrar la fuerza de nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Veracruz, que atraviesan momentos difíciles tras las lluvias”, escribió en redes AVA.

El sábado, el médico presidió el evento de entrega de beneficios “Pensión Mujeres Bienestar” que tiene en Tamaulipas a 93 mil beneficiadas. Es un programa directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje reconoció el valor de los programas sociales para disminuir la pobreza. Entre 2022 y 2024, en Tamaulipas, 242 mil personas salieron de la pobreza, la disminución más relevante en la historia del Estado.

Por la UAT, la noticia es que hay una nueva carrera en beneficio de la formación de la juventud. Se abrió la licenciatura en línea Educación y Tecnologías Emergentes, que se impartirá ciento por ciento en línea a través de la facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de octubre.

La nueva carrera es un innovador programa académico que marca un nuevo capítulo en la educación superior a distancia y consolida el compromiso de la UAT con la transformación digital y la inclusión educativa, ofreciendo una opción de formación flexible, moderna y alineada con las demandas del futuro.

Previo a la visita de la jefa nacional, Luisa Alcalde -curso de la semana-, Morena sigue formando comités seccionales. Este domingo tocó turno a Victoria, sección 1568, donde los mentores fueron Rómulo Pérez, presidente del Consejo, y Lupita Gómez, la jefa estatal. También estuvieron en Xicoténcatl -la cueva del lobo-, Madero y Matamoros.