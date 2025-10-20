Por Blanca Esthela Hernández Domínguez.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En el marco de la Feria Tamaulipas 2025, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura llevará a cabo el Segundo Concurso del Novillo Gordo, el próximo martes 21 de octubre, en la pista de calificación del área ganadera, este evento tiene como objetivo promover la cultura ganadera y fomentar el relevo generacional en el campo, incentivando la participación de las y los jóvenes.

Con esto se fortalecer el interés por los eventos de juzgamiento de ganado bovino en pie y la evaluación de calidad de canal, lo que permitirá mejorar la calidad de la producción bovina y cárnica en Tamaulipas, así como la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP). Además, se pretende impulsar la adopción de tecnologías e innovaciones a lo largo de todo el proceso productivo, informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

El periodo de engorda comprendió 196 días, durante el cual el comité organizador proporcionó una bitácora oficial por cada novillo inscrito. En la cual los participantes registraron toda la información relevante sobre el desarrollo y preparación de su ejemplar. Cabe señalar que la presentación de esta bitácora será obligatoria el día del pesaje final del concurso.

Varela Flores también anunció que se premiará a los tres primeros lugares del Certamen. Posteriormente, el proceso de evaluación en canal se llevará a cabo el viernes 24 de octubre, en el rastro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Finalmente, el sábado 25 de octubre, se realizará la subasta de cortes selectos obtenidos de las canales ganadoras de los tres primeros lugares, dentro de las instalaciones de la Feria Tamaulipas, como parte del cierre del concurso y con el propósito de promover el valor agregado de la producción cárnica de alta calidad.