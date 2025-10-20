Por Redacción

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Carlos Erick Vázquez González, quien fue integrante de una red de organizaciones de lavado de dinero del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La entrega se dio en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y el vecino país del Norte, ya que es

requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Kentucky, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, Vázquez González cuando fue integrante de dicha red delictiva, se encargaba de recibir depósitos de las ganancias de la venta de droga para posteriormente mover el dinero a diversas cuentas, con el fin de ocultar su procedencia.

El Gobierno de México concedió la extradición del reclamado luego de que fue detenido en mayo de este año en Zapopan, Jalisco. Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a los agentes designados para su traslado a dicho país.