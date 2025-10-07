Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con más de 273 mil habitaciones-noche ocupadas, Tamaulipas brilla como destino de congresos y reuniones. Los eventos impulsaron la llegada de más de 109 mil turistas, de los cuales 82% fueron nacionales y 18% extranjeros, de acuerdo al estudio de STA Consultores.

Tamaulipas posee condiciones naturales, humanas, geográficas y de infraestructura, entre otras más, para detonar su industria de reuniones, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Refirió que la industria de reuniones en Tamaulipas está transformando el panorama económico de la entidad con un impacto en los sectores hotelero, gastronómico, de entretenimiento y servicios.

“La entidad cuenta con cinco centros de convenciones, así como cinco asociaciones de hoteles, más los que laboran de manera independiente y prestan el servicio de hospedaje”, detalló el funcionario estatal.

Están en puerta, el “Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025”, que se realizará del 24 al 26 de noviembre; “El Congreso Mexicano del Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte” en este mes, entre otros más.

“Por lo que esperamos cerrar 2025 con una derrama económica millonaria, superior a los cerca de 8 mil millones de pesos del 2024, consolidando al estado como un referente de eventos, además de mejorar la reputación e intención de viajes turísticos”, señaló.

Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, principal impulsor del turismo en Tamaulipas, unamos esfuerzos para promover, fortalecer y destacar el potencial de nuestro estado, concluyó el titular de Turismo.